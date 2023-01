Le foto del grande accumulo di rifiuti nel fiume Drina

Rolling Stone Italia

Ciò spiega, in parte, la diminuzionenumero di disoccupati ( - 26mila negli ultimi due mesi). ... FOTOGALLERY Ansa/Ipa Continua gallery %srimanenti Economia Coldiretti, strategie salva tasche ...Lacuore dell'uragano Ian Questa zona è circolare e presenta un'atmosfera surreale visto quello che c'è intorno, è circondata infatti da temporali estremamente potenti che cominciano su un ... Le foto del concerto di Robbie Williams a Bologna TERAMO – E’ in corso all’Hotel Sporting di Teramo il congresso cittadino di Azione: sulla situazione non definita nel centro-destra circa una candidatura univoca a Sindaco, si ...Guerra Ucraina, la giornata in diretta. Ieri in Germania l'incontro tra Usa e alleati per coordinare gli aiuti all'Ucraina. Berlino promette altre armi ma frena sui ...