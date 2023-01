Le Cifre di Napoli | E’ Top d’Europa | Inter e Milan Lontanissime | La Juve Sparita

Leggi su justcalcio

(Di sabato 21 gennaio 2023) Ilha raggiunto un traguardo storico e impensabile. La squadra di Luciano Spalletti ha portato a casa una bellezza di 50 punti, 16 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. Un dominio assoluto che ha portato la corsa scudetto a un senso unico. I 12 punti di vantaggio sule i 13 sull’non lasciano dubbi: ilè una macchina inarrestabile. Una prova di forza arrivata anche dalla vittoria netta contro la Salernitana: 2-0, senza storia. La, invece, con i 15 punti di penalizzazione èdai radar, mentre a livello europeo l’Arsenal è l’unica squadra che può raggiungere i napoletani con 47 punti in 18 partite. Il PSG, che ne ha già disputate 19, e il Barcellona, con 41 punti in 16 partite, non potranno raggiungerli. Ilè diventato una delle ...