Lazio | rinnovo di Romero | c'è una novità sul nuovo contratto

Cittaceleste.it

Il 12 febbraio si voterà per ildi alcune amministrazioni regionali, tra cui quelle dele della Lombardia, e il movimento intende rilanciare le proposte già esplicitate alle forze ...... è tornato a ribadire la centralità della prossima tornata per ildella Pisana. "Queste ... quando si voterà anche in Lombardia - sono importanti per i cittadini del, che hanno diritto di ... Lazio, Romero: trattativa rinnovo alle battute finali. Agenti nella Capitale Non solo quello di Sergej con la Lazio, ma anche quello di Vanja con il Torino. Vanja Milinkovic-Savic sta discutendo con la società del prolungamento del suo contratto, in scadenza fra un anno e mezz ...RASSEGNA STAMPA - Il suo ingresso in campo in Coppa Italia contro il Bologna, come spesso accade, è stato accolto con un boato dello Stadio. Le sue accelerazioni sono spinte dal rumore ...