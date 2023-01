Lazio | Immobile sta meglio e punta a tornare contro la Juve In settimana previsti nuovi controlli

La Gazzetta dello Sport

... contro laall'Olimpico, proprio adesso che i rossoneri balbettano e la squadra di Sarri ... Ciò nonostante, vista l'assenza del goleador lazialee considerato soprattutto lo spirito di ...Paolo Giuntarelli, Dirigente della Regione, con la partecipazione dell'autore Italo Moscati e ... Non ha potuto battersi e vincere, fino in fondo, contro Roma:, confusa, dominata da ... Lazio, torna l'idea Mariano Diaz come vice Immobile. Il nodo è l'ingaggio Con l'infortunio di Immobile la Lazio avrebbe individuato nell'attaccante del Real Madrid il perfetto investimento di questo calciomercato.Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...