L’arresto di Messina Denaro | la morte di Lollobrigida e l’Italia che non distingue un mafioso da una star

Leggi su linkiesta

(Di sabato 21 gennaio 2023) Che giorno, quel giorno. Quel 16 gennaio del 2023. Che vertigine. I messaggi, le telefonate, l’incredulità, il racconto delpiù clamoroso degli ultimi anni, tutti a Palermo, una conferenza stampa partecipata come non mai, e ancora, altre telefonate, i primi articoli, le reazioni, la notte senza prendere sonno, l’eccitazione, metto i momenti in fila. Mi sfugge qualcosa. Un fotogramma che è passato rapidissimo, non ci ho fatto caso. Eppure è lì. Ma cosa? Ma certo. Il 16 gennaio, il giorno della cattura di Matteo, è successa anche questa cosa, in Italia: è morta Gina. Cosa lega Matteoe Gina? Eh. Partiamo da Genco Russo. Giuseppe Genco Russo. Boss di Mussomeli, provincia di Caltanissetta, era considerato da ...