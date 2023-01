Lancia - La Delta dimenticata - FOTO GALLERY

Leggi su quattroruote

(Di sabato 21 gennaio 2023) C'è grande attesa per la nuovaelettrica, il cui esordio è previsto per ill 2028. La vettura, del resto, si ispirerà alla mitica hatchback che, tra l'altro, fece incetta di titoli mondiali nei rally tra il 1987 e il 1992, senza dimenticare i successi europei e nazionali. Per gli appassionati di automobili, non a caso, è lei laper antonomasia, tanto che le sue glorie sportive e commerciali offuscano ancora oggi il ricordo della seconda generazione, nata nel 1993 in coincidenza con l'addio al programma sportivo del marchio torinese. Di essa vennero diffuse le prime30 anni fa, alla fine di gennaio del 1993, anticipando di qualche settimana il suo esordio al Salone di Ginevra, per poi conoscere numeri di vendita ben al di sotto delle aspettative, nonostante un buon avvio degli ordini nei primi ...