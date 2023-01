Agenzia ANSA

...di sostenitori del movimento pro - life si sono ritrovati a Washington per una marcial'... Non a caso il nome della manifestazione di quest'anno e' 'Prossimi passi: marciare verso un'post ...La follia di (certa)Il contesto in cui vengono prese le decisioni che contano, cioè la ... Uto Ughii Maneskin Il maestro Uto Ughi non ci è andato leggero, nella sua accusai ... Washington, l'America contro l'aborto marcia sul Congresso - Mondo Migliaia di sostenitori del movimento pro-life si sono ritrovati a Washington per una marcia contro l'aborto a due giorni dal 50esimo ... marciare verso un'America post-Roe'. Una mossa che, tuttavia, ...Dalla prestigiosa rivista statunitense The Atlantic al grande violinista Uto Ughi, piovono critiche sulla rock band romana. L’uscita di ...