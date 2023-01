LaLiga Santander | siccità di gol in LaLiga

Leggi su justcalcio

(Di sabato 21 gennaio 2023) 2023-01-20 13:47:27 Fa notizia quanto riportato poco fa da Marca a proposito del nostro calcio: ll campionato spagnolo sta attraversando uno dei suoi momenti peggiori in una delle sfaccettature più fondamentali del calcio, i gol. Per la quarta stagione consecutiva,è quella in cui si segnano meno gol tra le Big Five d’Europa. Nelle partite di Prima Divisione si segnano in media 2,46 gol. Ascolta l’episodio: Sono finiti i tempi in cui Messi Y Cristiano Ronaldo hanno spaventato le difese rivali delle squadre spagnole e hanno firmato numeri scandalosi. Ricordiamo che l’argentino detiene il record di gol segnati nella storia del trofeo Pichichi con la sua prestazione nel 2011-12 in cui ha segnato 50 gol. Il portoghese, dal canto suo, ha raggiunto quota 48 gol nel 2014-15. Erano giorni di gloria che sembrano già dimenticati. D’altra parte, la ...