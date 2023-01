Lago ex Snia | senza la firma di Zingaretti via libera alle ruspe | così vince il partito del cemento

(Di sabato 21 gennaio 2023) di Giuseppe Mammana Invocavano un “Nicola Mettici la” i ragazzi e le ragazze del Forum parco delle energie – che comprende al suo interno associazioni, Wwf, università, centri sociali, scienziati e giuristi – ma lanon è arrivata e le dimissioni anticipate (in data 11 novembre) del Presidente della Regione Lazio, Nicola, infliggono un colpo pesante al percorso di mobilitazione per l’ampliamento del parco dell’ExViscosa. Parliamo dell’ex fabbrica che produceva viscosa, la seta artificiale, localizzato in uno dei quadranti più grandi e inquinati del territorio romano (Pigneto-Prenestino) e che negli anni 90 (dopo la chiusura della fabbrica) venne acquistata da un famoso costruttore (Antonio Pulcini, proprietario della Ponente 1978 s.r.l.) per costruire un parcheggio destinato a servire il ...

La giornata di lotta contro le ruspe alexA partire dalle 10, quindi, una serie di iniziative animeranno ilex, lì dove dal 2020 è stato istituito il monumento naturale lasciando ...Attiviste e attivisti romani che vogliono la trasformazione in Parco delBullicante sorto tra le rovine dell'ex, in via Prenestina, danno appuntamento a tutti i sostenitori della loro vertenza per domenica 22 gennaio 2023 per compiere insieme un gesto simbolico: ... Lago ex Snia, una domenica di lotta: pranzo sociale e concerto contro le ruspe Continua la protesta della comunità in difesa del monumento naturale, che secondo i piani di una società privata dovrebbe essere parzialmente trasformato in un polo logistico. Suoneranno Giancane, gli ...