La vittoria di Sebastian Korda contro Medvedev e quel salto tra i grandi che ora sembra un passo

(Di sabato 21 gennaio 2023) Gli Stati Uniti sono alla ricerca del campione da vent’anni. Era il 2003 quando Andy Roddick alzò al cielo l’ultimo titolo Slam a stelle e strisce, trionfando proprio in casa: un titolo allo US Open che arrivò dopo che, a gennaio, Andre Agassi aveva vinto in Australia. Nessuno avrebbe mai immaginato, guardando alla storia del tennis, chelo sarebbe stato l’ultimo successo di uno statunitense in uno Slam. Sì, è vero, le sorelle Williams hanno continuato a portare a casa argenteria di pregio, ma nessuno nel continente nordamericano ha mai fatto mistero della voglia di rivedere un campione anche tra gli uomini. Oggi, con una squadra nazionale fresca di trionfo nella prima edizione della United Cup, gli Stati Uniti guardano al tabellone maschile dell’Australian Open con la speranza che uno tra i tanti giovani promettenti ancora in corsa possa portare in patria il ...