La Turchia annulla la visita del ministro della Difesa svedese

Laha annullato la visita del ministro della Difesa svedese a causa di una protesta anti - turca a Stoccolma. "A questo punto, la visita del ministro della Difesa svedese Pal Jonson in, prevista per il 27 gennaio, ha perso il suo significato e la sua importanza, per cui abbiamo annullato la visita", ha dichiarato il ministro della Difesa turco Hulusi Akar. La visita del ...