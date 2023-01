La Ternana Femminile affronta il Brescia | Melillo | “Loro forti e organizzate | noi vogliamo riprendere il cammino”

Leggi su seriea24

(Di sabato 21 gennaio 2023) Domani alle 14.30 laaffronterà al Moreno Gubbiotti di Narni l’A.C.F.Calcio. L’allenatore delle rossoverdi fa il punto della situazione alla vigilia del match con le lombarde. Mister, le sconfitte non sono tutte uguali, quella con il Cittadella cosa ci ha raccontato? “Le sconfitte fanno male tutte ma quella di domenica scorsa ha fatto rabbia perché le ragazze hanno lottato tanto e dato veramente tutto. Siamo stati sfortunati per le modalità con cui è nata la sconfitta, perdendo per un cross sbagliato. Abbiamo costretto il Cittadella, che è un’ottima squadra costruita per primeggiare, nella sua area di rigore. Purtroppo non abbiamo trovato la giocata vincente”. Come hanno reagito le ragazze? “Le ragazze sono eccezionali. Lavorano forte e quando palesiamo problemi o una mancanza di ...