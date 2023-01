La strage di posti in Big tech | 200mila licenziamenti in poco più di anno I dipendenti pagano le scommesse sbagliate dei manager

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 21 gennaio 2023) Da Meta a Netflix, da Twitter a Disney Plus, da Booking a Cisco, passando per Uber e Bytedance. A cui ora si aggiungono le altre Big, compresa Google. Il 2022 è stato un annus horribilis per l’industria tecnologica. Che, complici risultati inferiori alle previsioni e crolli in Borsa, ha annunciato un numero dicon pochi precedenti: 155mila, stando ai dati raccolti da Layoffs.fyi. Oltre 97mila sono negli Usa (in cui nel frattempo sono stati creati 4,5 milioni di), calcola la società di consulenza specializzata in outplacement Challenger, Gray & Christmas. E il conto, nota il Financial Times, sta salendo rapidamente. Nelle prime tre settimane di gennaio Microsoft ha annunciato 10mila esuberi entro marzo, Amazon ha fatto sapere di progettarne addirittura 18mila, il produttore di software Salesforce ha avviato ...