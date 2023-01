LA NAZIONE

La scommessa Agricamping Dormire sugli alberi o in vigna Un piano per il turismo green Le aziende agricole del territorio per sfidare la crisi potranno offrire varie tipologie di campeggio. La novità è prevista nell'ultimo piano operativo del Comune. Già tante le richieste pervenute ...