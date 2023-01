La rinascita di Laura | dopo il coma e quattordici operazioni torna a vivere - Cronaca - lanazione it

LA NAZIONE

La storia di una ragazza che ebbe un grave incidente in auto. Era il 2006. Adesso scriverà un libro dedicato alle vittime della ...Un'occasione die di ripartenza dopo l'esperienza del Covid. Tre giornate di festa, da ... interpretata dal SopranoUlloa e, al pianoforte, dal Maestro Danilo Rea. Il terzo intervento ... "L’incidente e 14 operazioni" Laura racconta la rinascita A 31 anni lo schianto contro un camion, il coma e 16 anni tra ospedali e terapie. Oggi Capaccioli ha deciso di scrivere un libro per aiutare le vittime della strada ...Un fine settimana di festa per le due città, che rinascono dopo essere state tra le più duramente colpite dal Covid. Lungo applauso per Mattarella al teatro Grande di Brescia: "Arti e conoscenza punti ...