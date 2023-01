La ricetta di un primo piatto dal sapore mediorientale

(Di sabato 21 gennaio 2023) INGREDIENTI X:6-8 500 g riso basmati 900 ml brodo di pollo o vegetale 1/2 cucchiaino cardamomo macinato (o 12 capsule di cardamomo schiacciate) 6 chiodi di garofano 3 bastoncini di cannella 1/2 cucchiaino di pistilli di zafferano (o 1 cucchiaino di curcuma macinata) 75 g burro a pezzi (o 3 cucchiai di olio di girasole) sale e pepe nero. Per il pilaf con la zucca: 750 g zucca già sbucciata, olio, sale e pepe Riso speziato allo zafferano.di Claudia Roden, foto di Susan Bell, tratte da “Med. Unrio” (Guido Tommasi Editore). Procedimento Alcuni basmati devono essere lavati sotto l’acqua fredda. In una pentola, portate a bollore il brodo con il cardamomo, i chiodi di garofano e la cannella e fate sobbollire per 10 minuti. Unite lo zafferano e un po’ di sale e pepe e versatevi dentro il riso. Lasciate riprendere il bollore, mescolate bene, ...

Cookist

Mattia Ciccarelli, che si è aggiudicato ilpremio con uno starter a base di baccalà islandese ... impegnandosi nella sperimentazione ed elaborazione di unaa base di baccalà, creando una ...Bonn Babylon Così l'Ard, ilcanale pubblico tedesco, presenta la sua serie in sei puntate sulla ex piccola, provinciale, ... La serie Tv è costruita sulla classica, fatti storici, e ... Noodles con salsa di arachidi: la ricetta del primo piatto orientale ... Carenza di farmaci, il ministro della Salute, Orazio Schillaci, presenta la sua ricetta per superare l'emergenza. Il responsabile del dicastero ...La versione salata dei baci panteschi, il tradizionale dolce dell’isola di Pantelleria. In questa versione li abbiamo farciti con ricotta e ...