La regola del 4 | Serie A | come si vince lo scudetto quasi sempre

(Di sabato 21 gennaio 2023) Le statistiche, i freddi numeri possono “esse fero o esse piuma”. Servono a descrivere una realtà, ma non rappresentano la verità assoluta perché sono anche fatti per essere smentiti. Alla luce di ciò starà al Napoli dare un significato alle statistiche degli ultimi dieci campionati:chi subisce un massimo di quattro sconfitte stagionali, poilo. Ci sono delle eccezioni, legate però a vari fattoricontinuità di risultati e scontri diretti. Il Napoli è lanciassimo verso loperché finora il suo ruolino di marcia è stato a livello di quello della miglior Juventus dell'ultimo decennio. La squadra di Spalletti ha vinto 15 partite su 18, perdendone solo una con l'Inter (bilanciata dalle vittorie con Milan e Juve), e ha messo tra sé e le rivali dei ...

Runlovers

(l'usernametifoso su Twitter) " ho la serenità rassegnata di chi è passato attraverso il 2006 "... "Unache non esiste" C'è chi attacca senza mezzi termini (" Sanzionati per unache ...... nei ruoli di governo direttamente connessi con la gestionesistema giudiziario. Quanta ipocrisia! O si è giustizialisti sempre o non lo si è mai.che vale anche per i tanto strombettanti ... La regola del minuto In occasione del 30° anniversario del loro fidanzamento, ecco la straordinaria vita della coppia imperiale regnante ...L'episodio è avvenuto nell'area pre-triage, all'esterno del pronto soccorso, attorno alla mezzanotte, quando una discussione con un paziente sarebbe finita ...