La prima volta di Jolanda Renga in tv | “Sentirmi dire sei brutta mi ha fatto male Ho pianto per un’ora”

Leggi su luce.lanazione

(Di sabato 21 gennaio 2023) “seimi ha”. Parola di(19 anni), la figlia di Ambra Angiolini e Francesco, che nella puntata di “Verissimo” sabato 21 gennaio parla degli attacchi ricevuti sui social che l’hanno bersagliata per il suo aspetto fisico con continui paragoni con la mamma. Dopo lo sfogo social, diventato virale su TikTok, la 19enne porta in tv – per quella che è in assoluto la suaintervista televisiva – la sua battaglia contro i leoni da tastiera. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv) “Quando ho deciso di rendere pubblico il mio profilo Instagram l’hoperché ho pensato potesse essere uno ...