La prima volta di Jolanda Renga in tv | ' Sentirmi dire sei brutta mi ha fatto male Ho pianto per un' ora'

la Repubblica

"Sentirmi dire sei brutta mi ha fatto male". Parola di Jolanda Renga (19 anni), la figlia di Ambra Angiolini e ...Agli inquirenti ha detto di non aver saputo, fino al giorno del blitz, chi fosse il suo "passeggero" che,di allora, aveva visto solo unaalcuni mesi fa. "Mi era stato presentato come ... Sondaggi politici, FdI scende sotto il 30%: per la prima volta dopo mesi di crescita Il Napoli è atteso dalla sfida delicata dell’Arechi contro la Salernitana: tra poche ore, alle ore 18, andrà in scena il derby campano. La Salernitana ha voglia di rialzarsi dopo la pesantissima sconf ...Gli amarantoro ne fanno cinque all'Atletico 2000, il Campus Eur sorride per la prima volta, il Carso affonda il colpo contro il Grifone ...