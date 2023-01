La pizza più grande del mondo misura 1300 metri quadrati Ecco perché è stata realizzata e chi l' ha mangiata

Leggi su lastampa

(Di sabato 21 gennaio 2023) Per celebrare il ritorno sul mercato della sua 'Big New Yorker' con formaggio e 'pepperoni' (salame piccante molto popolare negli Usa), il celebre marchioHut ha deciso di sfidare il guinness preparando lapiùdel. Il risultato è una gigantescadipreparata in un hangar di Los Angeles. Ci sono voluti 3 giorni di lavoro e 6.193 chili di pasta, 2.244 chili di salsa, poco meno di 4.000 kg di formaggio e 630.496 fette di salame, secondo un comunicato diHut. Il record precedente apparteneva a deiioli romani che nel 2012 crearono in un padiglione della Fiera di Roma la colossaleOttavia, di 1.261,55...