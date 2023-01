La nuova ' scrittura' di Kureishi | sfida la paralisi con i tweet

Leggi su agi

(Di sabato 21 gennaio 2023) AGI - E' diventato un fenomeno sui social il diario dall'ospedale di Hanif, lo scrittore anglo-pakistano ricoverato a Roma dal 26 dicembre per una caduta che lo ha lasciato paralizzato. Il primodel 6 gennaio, in cui raccontava di non poter piu' muovere braccia e gambe e si chiedeva se riuscira' ancora a "tenere in mano una penna o a camminare", ha superato i due milioni di visualizzazioni. "Apro cio' che resta del mio corpo a pezzi per cercare di raggiungervi", ha scritto ai suoi follower che nel frattempo sono quadruplicati, "mi state tenenedo in vita voi". Da allora il drammaturgo 68enne ha continuato a postare in rete messaggi pieni di vita e di speranza, talvolta di rabbia: impossibilitato a scrivere, li detta al figlio Carlo e alla moglie italiana Isabella D'Amico. Dear followers, I should like you to know that on Boxing Day, ...