La nostalgia d' Europa del Regno Unito

Leggi su panorama

(Di sabato 21 gennaio 2023) Il 1° febbraio 2020 ildiceva addio a Bruxelles, alle mediazioni, alla burocrazia. Ma la transizione verso il ruolo di «battitore libero» del continente è molto più complicata del previsto. Tra perdita di valore dell’economia, fuga di capitale umano e scioperi in settori cruciali come la sanità. «Indietro non si torna, però che. L’erba del vicino europeo non è mai sembrata così verde ai cittadini deltravolto dalla crisi. Con la sterlina che in dicembre è scesa ai minimi storici nei confronti dell’euro (con la quotazione della divisa fino a 1,12 euro) e il Paese messo in ginocchio dagli scioperi a singhiozzo dei dipendenti pubblici, il confronto è inevitabile. E addossare ogni responsabilità alla pandemia e alla crisi ucraina non è più facile come qualche mese fa, ...