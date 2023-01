La Juve penalizzata di 15 punti Allegri | Dobbiamo ricompattarci ancora di più

(Di sabato 21 gennaio 2023) AGI - "È una partita importante,chiudere il girone di andata nel migliore dei modi. Dopo ieritutti e lavorare col profilo basso pensando al campo". Massimiliano, allenatore dellantus, in conferenza stampa in vista della sfida contro l'Atalanta, in programma domenica alle 20.45 all'Allianz Stadium e all'indomani della penalizzazione inflitta dalla Corte d'Appello federale. "Il -15? Non cambia nulla,fare dei. Loro sono in forma e stanno giocando bene.affrontarla nel migliore dei modi per vincerla. Ci consentirebbe di agganciare il settimo posto,fare un passettino alla volta.fare il meglio possibile". Parlando degli obiettivi ...

Il tecnico del Real Madrid , Carlo Ancelotti , allenatore dellatra il 1999 e il 2001, oggi ha risposto a una domanda sul caso plusvalenze, che ha comportato per la società bianconera una penalizzazione di quindici punti in classifica , facendola scendere dal ...Juventusdi 15 punti in classifica per il caso plusvalenze: ecco la stangata della Corte Figc. Il club: 'È un'ingiustizia'. Prosciolte le altre società Dobbiamo fare punti, domani è una ... Plusvalenze, stangata della Corte federale: "Juventus penalizzata di 15 punti" - Calcio Cherubini inibito, la Juventus cerca un nuovo direttore sportivo! A seguito di questa decisione, la società Juventus subirebbe un brusco stop per il calciomercato. Nuovi innesti, quindi, per la ...Nelle ultime ore continua a tiene banco la sentenza della Corte federale che ha penalizzato la Juventus di 15 punti in classifica per il caso plusvalenze. Come noto il club bianconero, la scorsa ...