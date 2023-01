La grande occasione della Meloni in Ue

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 21 gennaio 2023) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2023/01/As-Np-1-12.mp4 L'Europa politica sarà pure quella schifezza che dicono, ma l'Europa anche no. Attenzione a continuare a identificare l'Europa con la faccia triste di Ursula von der Leyen o nella competenza traballantepresidenteBanca centrale Christine Lagarde. L'istituzione europea non è l'Europa, che è cullaciviltà occidentale e che per secoli ha contaminato gli altri continenti, sia pure a volte con metodi spicci e discutibili. D'accordo c'è la Cina, va bene l'America superpotenza, certo la Russia mostra i muscoli in modo scomposto, ma non è che noi europei siamo morti che camminano o servi di…. Continua ascoltando il podcast di Sallusti del 21 gennaio 2023