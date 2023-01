La Gelbison torna alla vittoria dopo oltre due mesi | Virtus Francavilla ko

(Di sabato 21 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ un giorno di festa per lachedueal successo nel girone C di serie C. I rossoblu si sono imposti 2-0 sullagrazie alle reti di Infantino (colpo di testa al 16?) e Loreto (sugli sviluppi di un corner, cinque minuti). Ora il vantaggio dei cilentani sulla zona play out è di due punti. Nel prossimo turno è prevista la trasferta a Taranto, altro scontro fondamentale per tirarsi su dzona retrocessione e provare guardare la zona play off.2-0: Anatrella, Onda (1’ st Correnti), Granata, Gilli, Graziani (37’ st Francofonte), Uliano, Infantino ...

