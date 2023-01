(Di sabato 21 gennaio 2023) Le osservazioni di Plutone e Caronte fatte dal satellite europeo nell'arco di 100 mesi mostrano la posizione relativa dei due corpi, in realtà entrambi in rotazione rispetto al comune baricentro

Alive Universe Today

Ad oggi, dopo oltre 3100 giorni di attività scientifiche,ha restituito 114 TB di dati preziosi sui 216 miliardi di transiti osservati nel piano focale. Alla fine del 2023 verrà pubblicato un ..."The Willaz" di Oleggio conquistano a passi diil " Dance Plus " a Bologna: i ragazzi coreografati da Fabio Agwazia si sono aggiudicati il ... Luca Rizzi, Veronica Colombo,De Lucia, Letizia ... La Gaia danza Info su Gaia Scodellaro biografia filmografia discografia video foto citazioni curiosità frasi celebri news carriera ...Dalla Fondazione Teatro Sociale Camogli La Stagione Gennaio-Maggio 2023 del Teatro Sociale di Camogli presenta in cartellone quasi cinquanta spettacoli ...