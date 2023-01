La figlia di Messina Denaro rifiuta di andare ai colloqui con il padre in carcere

Open

Denaro , il rifiuto dellaLorenza di vederlo: non andrà a trovarlo in carcere . Protetta dalla cintura affettiva della famiglia materna, del compagno Nino e degli amici più intimi ...... il boss MatteoDenaro , che non avrebbe mai incontrato, e ai suoi parenti ha detto che non ... Lorenza,di Francesca , è l'unicaufficiale del boss arrestato dopo 30 anni di ... Così la figlia di Matteo Messina Denaro rinnega il padre: «Non voglio sapere niente, io non esisto e non so nulla» Rosa Leona, ex compagna di Andrea Bonafede, geometra che ha donato la propria identità al boss Matteo Messina Denaro non condanna l'uomo e spiazza tutti con una frase qualunquista ...Lorenza Alagna, 27 anni ha letto i giornali con articoli sul padre, il boss Matteo Messina Denaro, che non avrebbe mai incontrato, e ai suoi parenti ha detto che non vuole vederlo ...