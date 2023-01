(Di sabato 21 gennaio 2023) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2023/01/Mazzoncini-decarbonizzare-entro-il-2050-ci-costera-2500-.mp4 Alla Ripartenza 2023 negli IBM Studios di Milano si è discusso di energia. E quando si parla di energia s’intendono tante cose. L’energia può essere prodotta col gas, che oggi costa molto più che in passato. Può essere prodotta col petrolio, che però si denuncia essere inquinante. Può essere prodotta con le rinnovabili, che però hanno ancora dei limiti e – dice Vittorio Sgarbi – sono pure diventate il business di Matteo Messina Denaro. La terza tavola rotonda aveva un titolo chiaro: “Gas o non gas: il dilemma elettrico”. Uno spunto che per Renato Mazzoncini, amministratore delegato di A2A, merita una precisazione: “La domanda che mi ponevo è: si intende ‘gas o non gas’, oppure ‘metano o non metano?'”. Infatti “fino a qualche tempo fa il ...

Nicola Porro

... secondo quanto emerso a Davos, è l'accelerazione della. La recente legislazione negli Stati Uniti per sostenere l'energiafornirà miliardi di dollari di finanziamenti, ma ha ...... nell'alveo di una più ampia volontà di rafforzare e accelerare il percorso europeo verso lae la transizione ecologica. Non sorprende che il vivace dibattito che si è acceso nel ... “La decarbonizzazione green Ci costerà 2.500 miliardi” Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Trasporto aereo e sostenibilità: alleanze e tecnologia le chiavi di successo per la svolta green. Resta il nodo Saf ...