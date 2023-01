La cronaca diventa arte nel teatro scavato nelle grotte di Testaccio

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 21 gennaio 2023) Varcando la soglia si capisce subito di essere in un luogo assai diverso dagli altri. Roma, del resto, ha di queste perle a volte nascoste o non troppo conosciute. Siamo aldi Documenti, una delle realtà teatrali più originali della città (e forse d’Italia) e già la location è uno spettacolo: a, sotto il monte dei cocci, con le sale ricavate dadel ‘600 dentro la montagna che servivano per conservare le derrate alimentari. Natura e architettura si mescolano in una sorta di antro chespazio teatrale in movimento. E’ qui che negli anni Ottanta approda Luciano Damiani, uno dei principali scenografi italiani del Novecento. Nato a Bologna, classe 1923 (quest’anno ricorre il centenario della nascita), prese casa ae si mise a cercare uno spazio nel rione per ...