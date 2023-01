La 17ª sfida tra Dolomiti Energia Trentino e Openjobmetis Varese si gioca domenica alle 17 30 su Eleven e DMAX

Leggi su seriea24

(Di sabato 21 gennaio 2023) La, dopo la sconfitta interna contro Reggio Emilia e il k.o. in Eurocup contro i London Lions, ospita l’, reduce dal largo successo contro Napoli. Dove vederla:22 gennaio 2023 ore 17.30,Sports eArbitri: Carmelo Paternicò, Fabrizio Paglialunga, Andrea Valzani I PRECEDENTI Parità nei precedenti tra le due squadre, raggiungendo 8 vittoria per parte. Laè avanti per 5-2 nelle sfide contro i biancorossi in casa ma ha vinto l’ultimo scontro diretto innella stagione 2018/19. L’ANDATA All’andata,ta il 16 ottobre 2022 nel corso della 3ª giornata, la...