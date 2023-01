Koulibaly | il Chelsea lo mette ancora una volta in panchina

(Di sabato 21 gennaio 2023) Un’altraper. L’ennesima. Abbiamo perso il conto. Il difensore centrale senegalese sta vivendo una stagione complicata al. I media e i tifosi avevano dipinto il suo arrivo a Londra come l’agognato e meritato traguardo del calciatore, quasi come se fino a quest’estate avesse giocato nel Napoli sotto tortura o minaccia. Lui come Mertens e Insigne. Persino più di Mertens e Insigne. Calciatori che avrebbero sacrificato le loro carriere a una squadretta come il Napoli. Ovviamente la realtà era molto ma molto diversa. E i fatti lo stanno ampiamente dimostrando. A inizio stagione Benitez pronosticò che in Premiernon sarebbe stato dominante come in Serie A. E così stato. Forse neanche lui si sarebbe aspettato tanta. Anche oggi, per la sfida col Liverpool, al ...

