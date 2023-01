Il Denaro

Aleksander, dopo la paura di ieri per una caduta, si impone nella seconda discesa sulla Streif. Il norvegese, sotto una fitta nevicata e con condizioni difficili è il migliore a Kitzbuehel. Alla fine è ...Aleksanderla discesa libera maschile di Kitzbuehel 2023, con il crono di 1:56.90. Alle sue spalle il francese Clarey , con 67 centesimi di ritardo, e lo statunitense Ganong , con 95 centesimi di ... Kilde vince la discesa bis a Kitzbuehel, Casse ai piedi del podio ... Mattia Casse ha conquistato un bel quarto posto nella discesa libera di Kitzbuehel, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. L’azzurro si è distinto sulla Streif e si è fermato ad appena 4 c ...Alexander Aamodt Kilde detta legge sulla Streif e vince la discesa valida per il trofeo Hahnenkamm. Il campione norvegese ha dimenticato l’errore - che poteva costare carissimo - di ieri e ha sciato a ...