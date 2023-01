RaiNews

... nonostante la mancata decisione dei partner occidentali sulla fornitura adei carri armati di fabbricazione tedesca. Parlando al servizio ucraino di Voice of America, Reznikov ha descritto l'..."Forniremo all'Ucraina una batteria di missili Patriot ele vostre forze per essere in ... Biden ha confermato il proprio sostegno adopo che, soprattutto negli ultimi mesi, si erano ... Medvedev: per la Russia è la nuova guerra patriottica. Kiev: useremo tank Leopard 2 in Polonia - Kiev: "Ci addestreremo all'uso dei Leopard in Polonia, poi speriamo nell'ok della Germania" - Kiev: "Ci addestreremo all'uso dei Leopard in Polonia, poi speriamo Il ministro della Difesa ucraino Oleksii Reznikov ha riferito che le forze ucraine si addestreranno per utilizzare i carri armati Leopard 2 in Polonia, nonostante la mancata decisione dei partner occi ...