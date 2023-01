Kenya | si ribalta barca al largo di Watamu Sei turisti italiani dispersi

(Di sabato 21 gennaio 2023) Un' imzione per escursioni in mare con circa 40 persone a bordo, tra cui anche, oltre a molti keniani, si èta in alto mare questa mattina aldi una delle più note...

Il Consolato onorario di Malindi si è tempestivamente prodigato per controllare lo stato di salute degli italiani salvati grazie al soccorso portato rapidamente dalle guardie del "Wildlife Service".