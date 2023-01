Kenya | barca travolta da un’onda anomala | coinvolti italiani

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 21 gennaio 2023) Un incidente in mare in, avvenuto oggi 21 gennaio, ha coinvolto un gruppo di persone, alcune delle quali sarebbero morte in mare. Molti glinell’incidente., incidente inmoltiA riportare per prima la notizia è stata Ansa, in cui nella località turistica di Watamu, a nord di Mombasa, è avvenuto un grave incidente in. L’imzione per escursioni in mare, a quanto riporta la fonte, si sarebbe ribaltata in. Grande preoccupazione per le persone a bordo: si contano tra le 20 e le 40 persone. Molti i turistipresenti durante l’escursione al largo delle spiagge africane: alcuni sono riusciti a raggiungere la riva grazie ...