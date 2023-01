Kenya | barca si ribalta | 6 dispersi | salvi italiani a bordo

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 21 gennaio 2023) (Adnkronos) – “Un’imzione per le escursioni marine, con acirca una quarantina di turisti, siache keniani, si èta al largo della spiaggia della Garoda, a Watamu. Purtroppo ci sarebbero alcuni morti per annegamento, ma dalle prime notizie che trapelano, glisarebbero tutti, curati a riva o trasferiti in ospedali ma non in gravi condizioni, a parte lo stato di shock”. Lo scrive il Portale degliin, aggiungendo che “laera alla ricerca dei delfini oltre la prima barriera corallina quando ha ‘scuffiato’ e sarebbe stata investita da un’onda anomala, capovolgendosi e gettando in mare aperto tutti gli occupanti, di cui praticamente nessuno indossava il giubbotto ...