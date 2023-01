Kenya | barca si ribalta | 6 dispersi | italiani a bordo salvi**

(Di sabato 21 gennaio 2023) Nairobi, 21 gen. (Adnkronos) - "Un'imzione per le escursioni marine, con acirca una quarantina di turisti, siache keniani, si èta al largo della spiaggia della Garoda, a Watamu. Purtroppo ci sarebbero alcuni morti per annegamento, ma dalle prime notizie che trapelano, glisarebbero tutti salvi, curati a riva o trasferiti in ospedali ma non in gravi condizioni, a parte lo stato di shock". Lo scrive il Portale degliin Kenya, aggiungendo che "laera alla ricerca dei delfini oltre la prima barriera corallina quando ha 'scuffiato' e sarebbe stata investita da un'onda anomala, capovolgendosi e gettando in mare aperto tutti gli occupanti, di cui praticamente nessuno indossava il giubbotto salvagente". "Prontamente altre ...

Agenzia ANSA

Lasi trovava al largo di una delle più note spiagge del, la località turistica di Watamu . Secondo le testimonianze raccolte dall' Ansa , un numero imprecisato di keniani sono annegati ...Forse sono du un'altraI sei turisti italiani sarebbero su un'altrasalpata per vedere ...di salute degli italiani salvati grazie al soccorso portato rapidamente dalle guardie del "... Kenya: barca si ribalta, almeno 6 turisti italiani dispersi - Africa Un'imbarcazione per escursioni in mare con circa 40 persone a bordo, tra cui anche turisti italiani, oltre a molti keniani, si è ribaltata in alto mare questa… Leggi ...Un'imbarcazione per escursioni in mare con circa 40 persone a bordo, tra cui anche turisti italiani, oltre a molti keniani, si è ribaltata in alto mare questa… Leggi ...