Kenya | barca per escursioni si ribalta | «Tutti salvi i turisti italiani a borbo»

Agenzia ANSA

Lasi trovava al largo di una delle più note spiagge del, la località turistica di Watamu . Secondo le testimonianze raccolte dall' Ansa , un numero imprecisato di keniani sono annegati ...Forse sono du un'altraI sei turisti italiani sarebbero su un'altrasalpata per vedere ...di salute degli italiani salvati grazie al soccorso portato rapidamente dalle guardie del "... Kenya: barca si ribalta, almeno 6 turisti italiani dispersi - Africa Un'imbarcazione per escursioni in mare con circa 40 persone a bordo, tra cui anche turisti italiani, oltre a molti keniani, si è ribaltata in alto mare questa… Leggi ...Un'imbarcazione per escursioni in mare con circa 40 persone a bordo, tra cui anche turisti italiani, oltre a molti keniani, si è ribaltata in alto mare questa… Leggi ...