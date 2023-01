Kate Middleton | chi è e cosa fa la cugina che l’ha tradita con “Spare”

(Di sabato 21 gennaio 2023) I panni sporchi si lavano in famiglia, ma sappiamo bene che non è il caso della Famiglia Reale inglese che, nel corso dei decenni, è sempre stata protagonista di rivelazioni (più o meno pesanti), da parte di vari membri. Ma quello che, probabilmente,non si sarebbe mai aspettata, era il tradimento della suapreferita che, a sorpresa, ha lavorato con il Principe Harry per la sua autobiografia. Chi è ladidi cui tutti parlano La famiglia di, sin dalle nozze con il Principe William, ha sempre sgomitato per avere uno spazio sulle prime pagine dei tabloid, e in prima fila alle cerimonie ufficiali. Se mamma Carole è l’artefice di tutto (fu lei a inviare sua figlia nelle stesse ...

La palestra migliore Correre dietro ai bambini. Parola di, che ha risposto così a uno degli atleti della squadra inglese di rugby in sedia a rotelle, vincitrice della Coppa del Mondo nel novembre 2022, che giovedì 19 gennaio è stata ...E sembra che abbiano scelto la loro preferita, come mostra un post sul loro profilo Instagram, una donna che era molto amata anche dalla Regina Elisabetta, e non si tratta di. Sophie ...George, Charlotte e Louis sono la sua palestra, ma quando può si allena in modo più mirato. In famiglia, del resto, sono tutti sportivi appassionati e tra loro c'è anche un po' di sana competizione, c ...Kate Middleton, il completo arancione di Gabriela Hearst Kate Middleton ha mostrato di adorare i look total lana che abbina ai suoi cappotti colorati. A gennaio 2023 ha acquistato un nuovo… Leggi ...