Karate | Silvia Semeraro | “Dopo infiniti sacrifici | oggi ho un Nome e un Cognome”

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 21 gennaio 2023) Roma – Una scia intensa di passione riempie il cuore di. E lo ha fatto sin da bambina. La Guerriera Azzurra del Tatami della Nazionale Italiana diè partita da lì. Una infanzia dedicata alle arti marziali e al kumite (perché non era portata per il kata, come lei dice a Il Faro online) e poi anche l’adolescenza in cui è volata in Malesia con l’Italia Giovanile per partecipare a una gara importante dall’altra parte del mondo. E sempre quella passione a seguirla e a trascinarla, fino ad. Magari un giorno lo scriverà in un libro e lo racconterà ai suoi allievi. Lo confida nella sua intervista intanto, in questo 2023 in cui l’Italia e, campionessa italiana ancora una volta agli Assoluti di Torino e vicecampionessa iridata nei 68 kg, punterà al podio dell’Europeo a marzo e ...