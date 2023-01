(Di sabato 21 gennaio 2023) E’ una situazione delicatissima in casa, la stangata sul caso delle plusvalenze rischia di portare pesantissimesul fronte calcio. La sentenza della corte d’appello è stata veramente pesante,superiore alla richiesta della Procura: 15 punti di penalizzazione, contro i 9 richiesti. La squadra di Massimiliano Allegri scivola in classifica a 22 punti, ormai fuori dalla corsa scudetto e lontana dalla zona Champions e Europa. La situazione rischia, però, di peggiorare nei prossimi mesi. Entro 10 giorni arriveranno le motivazioni sulla sentenza contro la, poi il club bianconero avrà 30 giorni di tempo per ricorrere e le strade sono due: la conferma dei 15 punti o l’assoluzione. Lapotrebbe rientrare ...

CalcioWeb

È anche per questo che gli Spurs stanno cercando di capire con urgenza se la sentenza si applica immediatamente, anche in attesa dell'appello che laha già annunciato di voler presentare, o ...diretta calciomercato - Calciomercato.itDa capire le, in entrata e in uscita, sulladopo la penalizzazione di 15 punti in classifica. L'Inter ormai è lontana dal rinnovo di ... Juventus, ripercussioni anche sul mercato: 3 big verso l’addio Il club londinese è al lavoro per capire se la squalifica italiana è immediatamente operativa anche in Premier. Il direttore sportivo è uno dei pochi in grado di convincere l'allenatore a restare ...La sentenza sul caso delle plusvalenze è destinata a cambiare le strategia anche sul fronte calciomercato: la situazione dei calciatori in uscita ...