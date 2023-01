Juventus penalizzata | scatta la protesta fra gli abbonati al calcio in Tv

(Di sabato 21 gennaio 2023) Monta lasui social dopo la sentenza sulla. In tendenza su Twitter gli hashtag che invitano a fare disdetta agli abbonamenti Dazn e Sky

Agenzia ANSA

...25 8 TORINO 23 9 FIORENTINA 23 1022* 11 BOLOGNA 22 12 EMPOLI 22 13 MONZA 21 14 LECCE 20 15 SPEZIA 18 16 SALERNITANA 18 17 SASSUOLO 16 18 VERONA 9 19 SAMPDORIA 9 20 CREMONESE 7 *...Sono arrivate quindi dure sanzioni: la Juve è statadi ben 15 punti , mentre molti ... leggi anche Plusvalenze: cosa sono, come funzionano e perché è stata condannata solo laCos'è ... Plusvalenze, stangata della Corte federale: "Juventus penalizzata di 15 punti" - Calcio Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha parlato ai microfoni di Dazn della penalizzazione inflitta alla Juventus: ""I punti di penalizzazione inflitti alla Juventus Non ...