Juventus penalizzata di 15 punti per le plusvalenze Il club | ' Palese ingiustizia'

(Di sabato 21 gennaio 2023) - La Corte federale è stata più severa dell'istanza della procura, che chiedeva 9di penalità per iltorinese che precipita al decimo posto in classifica. Pene pesanti anche per i dirigenti ...

Agenzia ANSA

- La Corte federale è stata più severa dell'istanza della procura, che chiedeva 9 punti di penalità per il club torinese che precipita al decimo posto in classifica. Pene pesanti anche per i dirigenti ...'Ladi solito esce più forte da queste situazioni e mi auguro davvero che sia così anche stavolta'. Firmato Claudio Gentile, leggendario difensore dei bianconeri e dell'Italia del c.t. Bearzot ... Plusvalenze, stangata della Corte federale: "Juventus penalizzata di 15 punti" - Calcio Ultim’ora. La Corte Federale del Calcio ha emesso il verdetto: Juventus penalizzata di 15 punti che scivola a centro classifica di serie A. Addio sogni di gloria per le zebre torinesi. Nel nostro ...La Juventus penalizzata di 15 punti in campionato. Stangata per il club bianconero, anche più dura rispetto alla richiesta del procuratore della Figc, Giuseppe Chinè, ...