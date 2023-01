Juventus penalizzata di 15 punti in classifica per il caso plusvalenze | ecco la stangata della Corte Figc Il club | «È un' ingiustizia» Prosciolte le altre società

La Gazzetta dello Sport

di 15 punti: le prossime mosse del club bianconero dopo la sanzione della Corte Federale La Juve ha ricevuto una penalizzazione in classifica di ben 15 punti da scontare in questo ...In molti si sono chiesti il senso di questo approccio giuridico, visto che in molti casi sotto i riflettori della giustizia sportiva sono finiti scambi tra calciatori di questi club e della. ... Juve penalizzata, la nuova classifica di Serie A: la Champions ora è lontanissima Corte federale d'appello, che ha penalizzato di 15 punti la Juventus per il caso plusvalenze, allontana i bianconeri dalla zona alta della classifica. La squadra di Massimiliano Allegri , scesa a 22 p ...La decisone della Corte Figc avrà effetto immediato e dunque sul campionato in corso: ecco dove si posizionano ora i bianconeri ...