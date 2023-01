Juventus | il peso delle intercettazioni sulle plusvalenze “artificiali” nella sentenza Figc

(Di sabato 21 gennaio 2023) Perché lasì e le altre 8 squadre per le quali la procuraaveva chiesto di revocare lainvece no? È la domanda più ricorrente tra i tifosi juventini nel day after della stangata inflitta dalla Corte d’appello federale. E anche i legali che hanno assistito il club nel processo sportivo hanno sottolineato quella che, a loro avviso, è stata una “palese disparità di trattamento ai danni dellae dei suoi dirigenti”. In attesamotivazioni che permetteranno di inquadrare come è scaturita la decisione della revocazione e come i giudici hanno calcolato la penalizzazione, appare chiaro che una differenza sostanziale tra questo giudizio e il quadro precedente è legato allecontenute negli atti dell’inchiesta penale di Torino. È sulla base di ...

Il Sole 24 ORE

Sullo stesso argomentoIldato al "Libro nero di FP" Non i soli 9 punti poi chiesti. Il presidente Torsello e gli altri membri della Corte hanno infatti rincarato la dose. E non si sono ......premessa sta nella volontà degli abbonati al calcio in Tv di non voler foraggiare una Serie A malata in cui però laè stata riconosciuta l'unica colpevole di un vulnus di sistema. Il... Juventus penalizzata, scatta la protesta fra gli abbonati al calcio in Tv Romagnoli ricorda lo scudetto col Milan. SCUDETTO COL MILAN – “Un calciatore italiano deve puntare a vincere lo scudetto. Avevo altre buone offerte sul mercato, però c’è sempre stata questa volontà di ...Monta la protesta sui social dopo la sentenza sulla Juventus. In tendenza su Twitter gli hashtag che invitano a fare disdetta agli abbonamenti Dazn e Sky ...