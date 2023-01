Juventus | il neopresidente Ferrero parla alla squadra | “Compatti di fronte all’ingiustizia“

Leggi su tpi

(Di sabato 21 gennaio 2023) Una “ingiustizia”. Così il neo presidente dellaGianlucae il nuovo ad Maurizio Scanavino hanno definito la maxi-penalizzazione di 15 punti decisa ieri dgiustizia sportiva, durante un incontro con laContinassa. “Noi difenderemo il club nelle sedi opportune sedi e voi sul campo facendo punti. Oggi, più che mai, voi rappresentate milioni di tifosi in tutto il mondo”, hanno detto i nuovi vertici del club bianconero durante un discorso durato una decina di minuti, in cui hanno invitato i giocatori a “essere”, “di” e “fare ognuno il proprio mestiere”. In precedenza era stato l’allenatore Massimiliano Allegri are nella conferenza stampa dedicata...