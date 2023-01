Juventus | i vertici a colloquio con la squadra | “Compatti di fronte all’ingiustizia” E Bonucci | “Siamo un drago a 7 teste”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 21 gennaio 2023) Come se iniziasse un altro campionato, o giù di lì. È l’aria che si respira nell’ambientenel day after della penalizzazione di 15 punti inflitta dalla Corte d’appello della Figc per le plusvalenze “artefatte”. E il nuovo campionato è già domani, quando i bianconeri afranno l’Atalanta ripartendo dal decimo posto in classifica con 22 punti. Nel mezzo, oggi, l’ambiente prova a ricompattarsi. Lo fa un incontro tra idel club, nominati mercoledì, e il gruppo. Il presidente Giancarlo Ferrero e l’amministratore delegato Maurizio Scanavino hanno incontrato i calciatori dopo la richiesta avanzata da Leonardoe Danilo. “Dibisogna esseree fare ognuno il proprio mestiere. Noi difendendo il ...