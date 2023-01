Juventus | Ferrero e Scanavino | «Compatti di fronte alle ingiustizie»

(Di sabato 21 gennaio 2023) Il discorso di Gianlucae Mauriziodellaalla squadra dopo la sentenza per il caso plusvalenze Romeo Agresti di Goal ha riportato il discorso di Gianlucae Maurizio, presidente e dirigente della, ai componenti della squadra. PAROLE – «Diall’ingiustizia bisogna esseree fare ognuno il proprio mestiere. Noi difendendo il club nelle opportune sedi e voi sul campo facendo punti. Oggi più che mai voi rappresentate milioni di tifosi in tutto il mondo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Tuttosport

