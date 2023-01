Juventus | Ferrero alla squadra | “Compatti di fronte all’ingiustizia”

Leggi su sportface

(Di sabato 21 gennaio 2023) Il presidente dellaGianluca, accompagnato dall’amministratore delegato Maurizio Scanavino, ha incontrato labianconera per la prima volta dnotizia della penalizzazione di 15 punti in classifica per il caso plusvalenze.vigilia del delicato match con l’Atalanta, il neo-presidente della Vecchia Signora ha voluto dare un segnale forte. “Dobbiamo esseredi, oggi più che mai rappresentate milioni di tifosi in tutto il mondo. Ognuno deve fare il suo dovere, noi nelle sedi opportune e voi in campo.” Questo il senso del discorso di, che si aspetta quindi una reazione del grupponelle prossime partite. SportFace.