Juventus-Atalanta | rivedi la conferenza stampa di Massimiliano Allegri VIDEO

Calciomercato.com

Così Massimiliano Allegri, allenatore della, in conferenza stampa in vista della sfida contro l', in programma domani alle 20.45 all'Allianz Stadium e all'indomani della ...Lo ha detto l'allenatore dellaMassimiliano Allegri nella conferenza stampa di presentazione alla vigilia della partita di domani sera contro l'. "Non bisogna ripartire, queste ... Juve-Atalanta oscurata in Francia: il curioso motivo "Io sono allenatore della Juventus e rimarro' allenatore della Juventus, a meno che non mi mandino via. In certi momenti bisogna prendersi delle ...Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa ... Dobbiamo fare punti, domani è una partita difficile perché l’Atalanta è in ottima forma. Noi giochiamo in casa, ...